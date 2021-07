O inițiativa legislativa PSD – UDMR permite amenajarea unor partii de schi cu defrișarea versanților, fara a se impaduri alte suprafețe, in compensare. Propunerea este criticata de organizația de Mediu Agent Green. Pe 1 iulie, in prima zi de vacanța parlamentara, deputatul Eugen Neața (PSD) și un grup de 15 colegi social – democrați, doi de la UDMR și alți doi de la minoritați au inregistrat propunerea legislativa menita sa completeze Legea „Schi in Romania”. Prin modificarile aduse in 2019, legea a stabilit in mod clar care sunt zonele pretabile pentru dezvoltarea domeniilor schiabile și a simplificat…