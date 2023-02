O jurnalistă rusă, condamnată la şase ani de închisoare pentru că a relatat despre atacul teatrului din Mariupol Jurnalista rusa Maria Ponomarenko a fost condamnata miercuri la sase ani de inchisoare pentru o postare pe Telegram despre care instanta a spus ca a raspandit "informatii false" si in care relata despre atacul rusesc asupra teatrului din Mariupol, din martie anul trecut, cand sute de persoane au murit, dar pentru care autoritatile ruse isi neaga responsabilitatea, informeaza CNN. Tribunalul din orasul rus Barnaul, din Siberia de Vest, a condamnat-o pe Ponomarenko la sase ani de inchisoare intr-o colonie corectionala cu regim general, fara dreptul de a se angaja in activitati legate de internet… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

