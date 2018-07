O întreagă industrie riscă să DISPARĂ. Oamenii își închid afacerile Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se salveaza nimic,se ucide tot”, spune un fermier decis sa renunte la afacere. "Noi actionam cu toata forta, cu toate structurile statului, avem sprijin din partea armatei, jandarmeriei, politiei de frontiera. Veghem in continuare sa nu apara noi focare. Avem expusa toata frontiera de nord si de vest,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

