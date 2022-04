Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al Apararii Hulusi Akar a transmis, miercuri, ca in urmatoarele zile ar putea avea loc o intalnire intre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit ziarului Ukrayinska Pravda. In schimb, Mykhailo Podolyak, consilierul șefului Oficiului Președintelui…

- Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, starea de sanatate a lui Vladimir Putin a fost pusa la indoiala. In ultimele aparitii publice, presedintele Rusiei pare ca are fata si gatul umflate, iar expertii sugereaza ca fie ia steroizi, fie urmeaza tratament de chimioterapie. Un videoclip recent…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat miercuri ca tari membre NATO doresc un razboi de durata in Ucraina pentru a slabi Moscova, informeaza AFP. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a apreciat seful diplomatiei turce. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat…

- David Arahamia, unul dintre membrii delegatiei Ucrainei, a anuntat ca negocierile cu Rusia au avansat, subliniind ca asteapta confirmari scrise din partea Moscovei la chestiuni care au fost deja acceptate ca principiu, in timp ce Kremlinul a semnalat ca discutiile raman complicate. „Federatia Rusa a…

- Condițiile pentru o prima intalnire intre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt „suficiente” dupa noua runda de negocieri ruso-ucrainene din Turcia, a declarat negociatorul șef al Kievului, David Arakhamia. „Rezultate reuniunii de azi sunt suficiente pentru o intalnire la nivel de șef de stat”,…

- ''Este ceva ce suntem dispusi sa discutam'', a spus Kuleba dupa intalnirea avuta in Turcia cu omologul sau rus Serghei Lavrov, relateaza agentia EFE, preluat de Agerpres.''Ce mi-a transmis (Lavrov - n.r.) este ca (Rusia - n.r.) isi va continua agresiunea pana cand Ucraina ii va indeplini cererile. Si…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze". Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el. „In primul rand, presedintele Putin a solicitat intotdeauna…