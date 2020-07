Stiri pe aceeasi tema

- O insula privata aflata in largul coastei Irlandei a fost vanduta unui cumparator european cu 6 milioane de dolari. Clientul nici macar nu a vizitat locația, iar negocierile au avut loc in mare parte pe platforma de socializare. Noul proprietar, care nu și-a dezvaluit numele, a vazut Horse Island –…

- Curtea Europeana de Justiție a decis amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro și a Irlandei cu 2 milioane de euro pentru ca nu au transpus complet și la timp o directiva europeana din anul 2015 destinata sa previna spalarea banilor și finanțarea terorismului.Este vorba de directiva 849 din 2015. Aceasta…

- Un bogataș anonim a cumparat o insula de 63 de hectare in sud-vestul Irlandei fara sa o viziteze, doar in urma vizionarii unui video de prezentare. El a negociat tranzacția pe WhatsApp. Insulele private au inceput sa fie cautate in contextul pandemiei, oamenii cu bani mulți vazand in ele un bun refugiu…

- O insula privata din Irlanda s-a vandul cu 6 milioane de dolari, iar cumparatorul european a carui nume a ramas necunoscut, nici macar nu a vizitat locația inainte de a face achiziția, scrie CNN.Horse Island, un loc de 157 acri de terenaflat in sud-vestul Irlandei a fost vandut dupa negocierile care…

- Stadionul ”Ilie Oana” ramane in circuitul evenimentelor fotbalistice importante pe care Federația Romana de Fotbal le organizeaza, dupa ce finala Cupei Romaniei a fost ”trimisa” la Ploiești și un meci din Liga Națiunilor urmand sa se joace tot pe ”arena lupilor”. Federația Romana de Fotbal a anunțat…

- FRF a ales stadioanele pe care Romania va disputa primele meciuri pe teren propriu din mandatul selecționerului Mirel Radoi: cu Irlanda de Nord și Austria. Primul meci al echipei naționale in noua era va avea loc pe 4 septembrie, la București, pe „Arena Naționala”, impotriva Irlandei de Nord. Pentru…

- ​Startup-urile IT vor putea obține finanțari de capital de risc între 500.000 și 5 milioane de dolari dintr-un nou fond de investiții, lansat, joi, la Londra. Cei de la Hoxton Ventures regreta acum ca nu au investit în compania româno-americana UiPath, când au avut ocazia - scrie…

- Un procentaj ridicat de cetateni straini – 10- sau mai mult din populatia rezidenta – se inregistra anul trecut in Cipru, Malta, Austria, Estonia, Letonia, Irlanda, Belgia, Germania si Spania. La 1 ianuarie 2019, aproximativ 21,8 milioane de cetateni straini locuiau in unul din cele 27 de state membre…