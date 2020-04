Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul a explicat ca a gasit cantecul in timp ce, aflat in izolare, isi aranja cutiile cu vechi CD-uri. „La fel ca restul lumii, am avut in ultima vreme timp infinit de omorat, asa ca m-am gandit sa arunc in sfarsit o privire si sa aflu ce se afla de fapt in sutele de CD-uri nemarcate pe care le…

- Cantaretul britanic Noel Gallagher a descoperit inregistrarea unei melodii inedite a trupei Oasis, pe care intentioneaza sa o lanseze joi, 30 aprilie, la miezul noptii, informeaza miercuri editia online a cotidianului britanic The Guardian. Piesa este o varianta demo a unei melodii intitulate ''Don't…

- In contextul izolarii, muzicianul canadian Neil Young ofera acces liber pe site-ul sau la intreaga discografie, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro.Discografia sa online constituie o comoara inestimabila pentru toti fanii sai. Lansata in decembrie 2017, platforma Neil Young Archives era disponibila…

- Muzicianul britanic Liam Gallagher a anuntat ca va lansa pe 24 aprilie albumul „MTV Unplugged”, inregistrat in urma cu un an, in Hull, potrivit news.ro.Concertul de anul trecut a cuprins piese de pe albumul lui solo de debut, „As You Were”, dar si de pe urmatorul, „Why Me? Why Not”, precum…

- Colaborator al grupului Massive Attack, mod in care si-a si inceput cariera, dar si al unora ca Bjork, PJ Harvey, Tool si INXS, Tricky - pe numele real Adrian Nicholas Matthews Thaws - abordeaza sonoritati trip-hop, rock si electro. Este considerat unul dintre pionierii muzicii trip-hop. A lansat 13…

- Muzicianul britanic Liam Gallagher susține ca Noel Gallagher, fratele sau, a refuzat o oferta de 120 de milioane de euro care li s-a facut pentru un turneu al trupei reunite Oasis, potrivit The Independent, scrie Mediafax.Artistul, care și-a lansat cel mai recent album solo, "Why Me? Why Not",…

- Muzicianul britanic Liam Gallagher a lansat vineri videoclipul single-ului „Once”, in care interpreteaza rolul majordomului „regelui” Eric Cantona, potrivit news.ro.Gallagher este fan al echipei Manchester City, iar Cantona, fost jucator al Manchester United. Lansarea videoclipului…