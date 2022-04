Stiri pe aceeasi tema

- Mama unei eleve din Iași, care a participat la Olimpiada Artelor, etapa naționala, a reclamat pe Facebook condițiile mizerie in care a locuit aceasta la internatul Liceului „Henri Coanda”. „Mergi cu trenul aproape 18 ore ca sa participi la marea olimpiada romaneasca. Ajungi obosit și infrigurat la cazare…

- Emisiunea filatelica "Colectii. Palatul Elisabeta" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Evenimentele Atipic Beauty dedicate persoanelor cu dizabilitati si constientizarii publice a problemelor cu care se confrunta acestea vor demara in acest an pe 7 iunie la Oradea, in Piata Unirii, ulterior urmand a fi organizate si la Timisoara, Bucuresti si Iasi, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Spitalul Militar de Urgența „Regina Maria” Brașov este pregatit pentru a primi raniți din Ucraina. Cele 11 spitale militare din Romania sunt pregatite pentru a primi raniți din Ucraina, anunța Ministerul Apararii Național(MApN). „Din dispoziția prim-ministrului Romaniei, Ministerul Apararii Naționale…