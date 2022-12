O idee ingenioasă, înainte de Sărbători! Brad din broccoli, „vedetă” într-o piață din România! Cu doar cateva zile ramase pana la Craciun, nu doar magazinele și casele sunt decorate cu ornamente și brazi impodobiți. Un brad ieșit din tipare a „rasarit” intr-o piața din țara. Unde legumele și fructele au primit un alt „rol”, adaptat Sarbatorilor de iarna. O idee ingenioasa și, lesne de ințeles, apreciata! Un altfel de […] The post O idee ingenioasa, inainte de Sarbatori! Brad din broccoli, „vedeta” intr-o piața din Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Blaj se pregatește de magia Sarbatorilor de Iarna. Administrația din Mica Roma a achiziționat brad in ghiveci și a inchiriat mai multe ornamente de Craciun. Achiziția a fost facuta la data de 7 decembrie 2022, prin cumparare directa din Sistemul Electronic de Achiziții Publice.…

- Blajul se pregatește de Sarbatori: Primaria a cumparat brad de Craciun in ghiveci și a inchiriat ornamente de iluminat festiv Blajul se pregatește de Sarbatori: Primaria a cumparat brad de Craciun in ghiveci și a inchiriat ornamente de iluminat festiv Primaria municipiului Blaj se pregatește de magia…

- Luna decembrie a adus dupa ea goana dupa brazii de Craciun. Fie ca optati pentru un brad natural, fie ca alegeti unul artificial, in magazinele din Romania puteti gasi felurile modele din ambele variante. Daca te decizi pentru achizitionarea unui un brad natural, trebuie sa scoti din buzunar intre 39.90…

- Peste 30.000 de pomi de Craciun sunt oferiti spre vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pentru sezonul sarbatorilor de iarna. Preturile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun specia molid cu inaltimea de pana in 1,3 metri si ajunge la 35 de lei. Peste 30 de mii de pomi de Craciun…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva scoate la vanzare in acest an aproape 31.000 de pomi de Craciun, iar preturile pornesc de la 15 lei pentru specia molid si ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, sef serviciu in cadrul Directiei Comerciale a Romsilva,…

- Un retailer internațional de moda a anunțat joi ca intra pe piața din Romania, urmand sa deschida primul sau magazin inainte de Craciun, demarand deja procesul de recrutare de personal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- Zeci de vedete din Romania au ales sa iși cumpere case de lux in Dubai, pentru a se asigura ca atunci cand merg in concediu nu stau la mana hotelierilor. Printre ele s-a numarat și Brigitte Sfat. Povestea fostei soții a lui Ilie Nastase nu are insa nici pe departe un final fericit. Dupa ce a mers…