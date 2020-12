Stiri pe aceeasi tema

- Membrul sarb al presedintiei colegiale bosniace, Milorad Dodik, a fost internat din cauza deteriorarii starii sale de sanatate, la cateva zile dupa ce s-a intalnit cu o persoana infectata cu COVID-19, a anuntat luni un purtator de cuvant al partidului sau, citat de France Presse. Pe 15 decembrie,…

- Rusia a anuntat sambata ca va restitui Bosniei o icoana veche ce i-a fost oferita ministrului sau de externe Serghei Lavrov, pentru ca provenienta acesteia sa poata fi stabilita cu sprijinul Interpol, in urma unei plangeri formulate de Ucraina, transmit AFP si Reuters, conform agerpres.ro. Presedintele…

- Ministerul de Externe bulgar i-a acordat vineri unui diplomat rus 72 de ore pentru a parasi Bulgaria dupa ce procurorii au stabilit ca din 2017 a fost implicat in activitați de spionaj in aceasta țara, relateaza Reuters și AFP, preluat de agerpres.ro. Un purtator de cuvint al MAE bulgar a declarat ca…

- Rusia respinge concluziile unei anchete jurnalistice potrivit careia o celula din cadrul Serviciului federal rus de securitate FSB l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii cu noviciuk si catalogheaza aceasta lectura drept ”amuzanta”, relateaza Reuters. CITEȘTE ȘI: Ordinea, pe zile, in care…

- Guvernatorul adjunct al provinciei afgane Kabul a fost ucis marti in capitala in explozia unei bombe care fusese atasata de masina sa de atacatori necunoscuti, a anuntat Ministerul de Interne, transmit Reuters si dpa, conform agerpres.ro. Autovehiculul in care se afla guvernatorul adjunct Mahboobullah…

- Diplomati francezi si americani sunt asteptati ”in curand” la Moscova, la discutii cu privire la situatia in enclava separatista azera Nagorno Karabah, a anuntat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza Reuters.Un acord cu privire la o incetare a ostilitatilor - care ii permite…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat joi ca este lipsit de sens sa fie continuate consultarile cu Australia si Tarile de Jos asupra zborului MH17 al Malaysia Airlines prabusit in estul Ucrainei, acuzand ambele tari ca nu vor sa stabileasca adevarul, informeaza Reuters. Potrivit ministrului…