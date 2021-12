Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii din Cluj sunt pur și simplu muți de uimire și s-au ingramadit sa vada icoana cu Iisus Hristos care lacrimeaza de aproximativ cinci zile. Icoana respectiva, care a impresionat pe toata lumea, se afla la o biserica din cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. Iata ce au povestit preoții!

- O icoana care plange atrage deja credincioși la o biserica din Cluj-Napoca, unde oamenii se inchina. ”Am fost și eu astazi la minunea bisericii de pe Viilor, icoana cu Iisus lacrimand, ocazie cu care parintele paroh Nicolae Dura mi-a marturisit ca exista un precedent, in 2017. Atunci, in aceeași…

- Preotul bisericii a fost cel care a observat ca din ochiul stang al Mantuitorului, de la pleoapa de jos, a coborat o dara sub forma de lacrima, pana la varful nasului Mantuitorului. „Icoana este pe panza obișnuita. Am verificat-o și pe dos, e perfect uscata, nu are nimic. Și de atunci stam și ne minunam.…

- O icoana a lui Iisus Hristos de la Biserica cu Hramul „Invierea Domnului” din cartierul Zorilor din Cluj-Napoca a inceput sa lacrimeze de cateva zile. Credincioșii cred ca este o minune și un semn venit din partea Mantuitorului.

- In semn de susținere și cordialitate, pentru al treilea an consecutiv, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului a oficiat duminica, 5 decembrie 2021, la Biserica „Sfantul Gheorghe” din Bacau, slujba de pomenire a celor 9 preoți tineri trecuți la Domnul in ultimii ani, in prezența copiilor și vaduvelor…

- Un fenomen mentionat extrem de rar se produce de cateva zile la Cluj Napoca. O icoana a Mantuitorului Isus Hristos, aflata la Biserica cu Hramul "Invierea Domnului" din cartierul Zorilor, lacrimeaza neintrerupt din 2 decembrie.Parohul bisericii, parintele Nicolae Dura, a declarat pentru Cluj24 ca in…

- Incepand cu data de 1 octombrie, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului‟ – Sapunaru din Focșani, slujește preotul Mircea Gavrila, și asta pentru ca preotul Vasilica Panaite s-a pensionat, dupa 27 de ani in care a slujit la aceasta biserica. Pr. Mircea Gavrila este vrancean, dar a slujit mulți ani la…

- Chiar in zi de sarbatoare a avut loc o minune la icoana Maicii Domnului. Credincioșii prezenți in biserica au ramas impietriți cand au vazut ca din ochii Fecioarei Maria curg lacrimi frumos mirositoare. Icoana Maicii Domnului a inceput sa lacrimeze mir Minune sfanta intr-o biserica veche de peste 270…