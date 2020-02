Stiri pe aceeasi tema

- Noi lupte au fost semnalate vineri in estul Ucrainei, afectand un efort de pace fragil convenit luna trecuta la o intalnire a liderilor Ucrainei, Rusiei, Germaniei si Frantei, relateaza DPA.Armata ucraineana a anuntat ca un soldat a fost ucis si altul ranit. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Cupei Ligii franceze de fotbal, invingand-o fara drept de apel, cu scorul de 6-1, pe AS Saint-Etienne, miercuri seara pe stadionul Parc des Princes, la capatul unui meci in care atacantul argentinian Mauro Icardi a reusit o tripla.Gruparea din capitala…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit marti cu omologul sau sirian Bashar al-Assad cu ocazia unei vizite surpriza la Damasc, prima pe care o efectueaza in capitala siriana de la inceputul conflictului in 2011, a anuntat presedintia siriana, citata de AFP. "Presedintele rus Vladimir Putin a sosit…

- Turcia a anuntat duminica ca nu se va retrage din posturile sale de observatie din regiunea Idleb din nord-vestul Siriei, unde fortele regimului de la Damasc, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele incepand cu 16 decembrie, transmite AFP. Armata turca a creat 12 posturi de observatie…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei, Germaniei,…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei,…

- Sistemul de aparare israelian a interceptat marti patru rachete trase dinspre Siria 'de elemente iraniene' in directia nordului Israelului. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a relatat despre primele lovituri aeriene intreprinse de Israel ca represalii in cursul zilei. Miercuri…

- Un renumit istoric rus, specialist in Napoleon si decorat cu Legiunea de Onorare a Frantei, a fost arestat sambata la Sankt Petersburg, fiind suspectat ca si-a ucis o fosta studenta, scrie presa rusa.