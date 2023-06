O greșeală simplă care dăunează televizorului vostru 4K, dezvăluită de experți Romanii cumpara anual peste un milion de televizoare, arata stasticile. De cele mai multe ori sunt smart și au o diagonala genoroasa. Experții atrag atenția ca o curațarea rapida și neatenta a ecranului unui TV 4K poate face mai mult rau decat bine aparatului care nu are un preț de neglijat. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lingvista Rodica Zafiu: Spaima de cacofonii e absurda, nu exista in alte limbi. Nu e o greșeala de limba, nici de gramatica Lingvista Rodica Zafiu spune ca ”spaima de cacofonii e absurda” și ca ea nu exista in alte limbi. Nu este nici o greșeala de gramatica, mai afirma aceasta. Romanii tind sa simplifice…

- Daca aveți un loc de munca unde va folosiți creativitatea și inteligența emoționala, puteți sta liniștiți deocamdata. Experții spun ca astfel de joburi inca nu vor fi inlocuite cu roboți inzestrați cu inteligența artificiala, scrie BBC.

- Carnea nu se pune pe gratar la flacara, deoarece se arde, iar arsura nu face bine. Conf. dr. Nastasia Belc, de la Institutul National de Cercetare pentru Bioresurse Alimentare, a explicat ce riscam daca arderm carnea la gratar: „Arsura de la gratar - gasim hidrocarburi aromatice policiclice foarte toxice.…

- Cand vine vorba de plantat roșiile din gradina, multe persoane se intreaba care sunt trucurile geniale la care trebuie sa apeleze pentru a se bucura de rasaduri mari și frumoase de tomate. In ce perioada și la ce distanța ar trebui plantate tomatele unele de altele. Cum plantezi corect roșiile in gradina…

- Voucherele de vacanța acordate in 2023 angajaților din instituțiile de stat sunt de 1.450 de lei brut. Exista insa o greșeala banala pe care o fac mulți romani, pentru care risca o amenda de zeci de mii de lei.

- Mulți romani poziționeaza routerul WI-Fi așa cum le tuna sau dupa cum au loc, dupa care se mira ca nu au net sau semnalul este cu intreruperi. Experții in tehnologie au spus unde se pune, de fapt, routerul Wi-Fi. Care este greseala pe care o fac multi și din cauza careia nu functioneaza corect. Unde…

- Cu siguranța, cei care locuiesc la bloc s-au confruntat, macar o data, cu situația in care vecinul face prea multa galagie la ore tarzii. In acest caz, locatarii trebuie sa știe ca exista anumite reguli pe care toata lumea trebuie sa le respecte, dupa cum prevede legislația in vigoare. Altfel, riști…

- Veste trista pentru romanii cu rate la banca! Ultimele zile au adus noi detalii referitoare la dobanzile practicate de bancile comerciale din Romania, iar informațiile sunt o veste trista pentru romanii cu rate la banca. Experții bancari trag semnale de alarma, spunand ca ceea ce se intampla, mai ales…