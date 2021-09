Stiri pe aceeasi tema

- Americanii au inceput sa vaccineze animalele impotriva COVID-19. O decizie in acest sens a fost luata de conducerea unei gradini zoologice din orasul Detroit, dupa ce mai multe animale, printre care tigri, lei și cimpanzei, au murit din cauza bolii.

- Zoo Brașov, prima gradina zoologica din Romania care le ofera vizitatorilor un modul de educație privind animalele salbatice. Este vorba despreProgramul "Dialoguri cu ingrijitorii” . Vizitatorii au posibilitatea de a vedea animalele intr-un mediu cat mai apropiat de cel natural, și posibilitatea…

- Un leopard al zapezilor rar, de la gradina zoologica din San Diego, care nu fusese vaccinat, a fost testat pozitiv la coronavirus, informeaza CNN. Gradina zoologica continua sa administreze vaccinuri, pentru a proteja animalele, mai arata sursa citata. Joi, specialiștii in ingrijirea faunei salbatice…

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel a cerut populatiei sa se vaccineze impotriva virusului de COVID-19, relateaza Reuters si AFP. Dinamica "exponentiala" a noilor infectari cu COVID-19 in Germania, mai ales din cauza raspandirii variantei Delta este ingrijoratoare.

- O gradina zoologica din San Francisco isi vaccineaza felinele mari, ursii si dihorii impotriva coronavirusului ca parte a unui efort national de protejare a speciilor de animale, folosind un vaccin experimental, transmite Mediafax. Alex Herman, vicepresedintele serviciilor veterinare de la gradina zoologica…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in Romania, campania de vaccinare a fost un succes, dar ca acest lucru are ca efect o scadere a interesului pentru vaccinare. Asta este periculos in contextul noilor forme mai agresive ale virusului. El a facut apel ,la romani sa se vaccineze ca sa nu…