O furtuna violenta, insotita de caderi record de precipitatii sub forma de ploaie, care s-a abatut incepand de joi asupra zonei de sud-est a Braziliei unde a provocat inundatii importante si alunecari de teren, a lasat in urma cel putin 44 de morti, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de AFP, scrie agerpres.ro. In urma intemperiilor exceptionale, 19 persoane sunt in continuare date disparute - fata de 25 anuntate anterior - iar 12 au fost ranite si aproape 17.000 sunt sinistrate in cele 58 de municipalitati ale statului Minas Gerais.



Decesele s-au produs in urma alunecarilor…