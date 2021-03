Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis luni, un dosar penal pentru omor, in cazul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce a fost publicat un articol in presa locala, in care o sursa a declarat sub protectia anonimatului ca ar fi ucis ca fost angajat al Sectiei ATI, atat el, dar si alte cadre medicale,…

- Secția Medicin Interna I, din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, a fost inchisa luni, temporar, din cauza unor cazuri de coronavirus in randul pacienților internați. In momentul de fața este in derulare o ancheta epidemiologica și urmeaza sa fie luate masuri in funcție de rezultatele acesteia.…

- Primarul comunei Meteș din județul Alba, Dan Cosmin Opruța, a decedat dupa ce a contactat virusul COVID-19. Potrivit surselor alba24.ro, acesta a fost internat pe secția ATI, a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, dar la scurt timp a fost transferat la Spitalul din Targu Mureș, tot pe secția…

- Roxana Blagu (34 de ani) zambește, dar in sufletul ei traiește o drama care se prelungește pe zi ce trece. Nu și-a vazut fiica in ultimii șapte ani, insa noua familie, pe care și-a construit-o alaturi de Andrei Badiu, ii da putere și credința. Fosta componenta a formației Trident a adus pe lume un baiețel…

- In prima etapa de vaccinare anti-COVID in Alba, cu prioritate pentru personalului medical, sunt implicați, printre alții, și medicii Dan Crainic – directorul medical al Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia și Corina Maniu, coordonatorul secției de Boli Infecțioase, dar și Marcela Vilcan, asistenta…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 320 de persoane diagnosticate cu COVID și 73 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean era disponibil un singur pat pentru pacienți COVID. In aceeași secție se aflau 24 de ventilatoare libere,…

- Cel puțin 10 persoane, diagnosticate sau suspecte de COVID-19, s-au sinucis in spitalele din Romania. Stigmatizarea bolnavilor infectați cu noul coronavirus și lipsa de sprijin psihologic din sistemul medical de stat duc la probleme grave de sanatate mintala. Joi, 3 decembrie, un barbat in varsta de…