O firmă din siajul Dragnea - Tel Drum ţine în loc un proiect de importanţă majoră pentru Iaşi Modernizarea drumului judetean Suceava - Iasi, un proiect de peste 100 milioane de euro, care va scuti soferii care tranziteaza zona de zeci de minute petrecute in trafic si va mai elibera drumurile nationale, ar putea fi gata integral abia in 2023. Patru dintre cele 5 tronsoane ale drumului se vor finaliza in 2021, insa, pentru ultimul, licitatia a fost anulata deoarece din asocierea castigatoare a facut parte o firma care avea probleme cu fraude din fonduri UE. Es (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

