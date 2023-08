O firma din Constanta si-a schimbat asociatul si administratorul

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei decizii publicate in Monitorul Oficial partea a IV a, nr. 3480 din data de 4 august 2023, firma Aiba Expert Technologies SRL isi schimba sediul. Ion Devder, asociatul unic al societatii, a hotarat sa mute sediul de pe strada Eternitatii nr. 10, satul Dorobantu, comuna Dorobantu, judetul…

- Asociatul unic al firmei Adva Advertising L.M. SRL, Mircea Floarea, nascut si domiciliat in municipiul Constanta, a hotarat sa schimbe sediul societatii. Firma este localizata in Constanta, pe Soseaua Mangaliei nr. 65, iar in trecut isi desfasura activitatea in Brasov, pe strada Tudor Arghezi nr. 25.…

- Asociatul Atlas Cargo SRL, Stelian Caraman s a retras din societate si a cesionat un numar de 10 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei parte sociala, in valoare totala de 100 de lei, catre societatea Bigtel SRL Dupa cum se arata pe termene.ro, platforma consultata vineri, 21 iulie 2023, Atlas…

- Sorin Ivanov, nascut in Tulcea si domiciliat in satul Molcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea, a hotarat, in calitate de asociat unic al Up 4 Art Activity SRL, sa schimbe sediul social. Up 4 Art Activity SRL functioneaza acum pe strada Bratislava nr. 18, Constanta. Sorin Ivanov a decis sa radieze toate…

- Asociatul unic al societatii Crantmar SRL a luat mai multe decizii importante pentru societate. Una dintre ele vizeaza retragerea din societate a lui Ionita Cristian, prin cesionarea unui numar de 20 parti sociale, cu valoare nominala de 10 lei parte sociala, in valoare totala de 200 lei, la pretul…

- Conform hotararii nr.2 din data de 29 mai 2023 ce a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV a nr. 2887 din data de 30 iunie 2023, au fost adoptate mai multe modificari in firma O Satra O Dragoste SRL. Deciziile au fost luate de asociatii Ionita Bogdan ndash; David si Luca George ndash; Iulian,…

- Potrivit hotararii nr. 1 18.05.2023, asociatii firmei Costinesti Sea View Construct SRL, Ionut Misoc si Cristian Rosu au decis sa schimbe sediul ssocial al firmei. Acesta este pe strada Emil Costinescu nr. 36, comuna Costinesti, judetul Constanta. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial partea…

- Ofertant castigator este firma Calvet Prod SRL, in care sunt asociati Dan Gruia si Andrina Gruia. CT BUS SA, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Filtre pentru autobuze ISUZUldquo;, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire la anuntul simplificat. Ofertant castigator este firma…