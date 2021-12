O firmă de investiții portugheză cumpără Euronews O firma de investiții portugheza a semnat un acord de cumparare a pachetului majoritar de acțiuni al postului de televiziune Euronews, cu sediul la Lyon, de la magnatul egiptean al telecomunicațiilor Naguib Sawiris. Euronews a anunțat vineri ca Alpac Capital, cu sediul la Lisabona, a incheiat un acord pentru a achiziționa cele 88% din acțiunile postului de televiziune multilingv deținute de Media Globe Networks (MGN), compania lui Sawiris. Tranzacția urmeaza sa fie finalizata la inceputul anului 2022. “In urmatoarele luni va trebui sa construim un proiect digital pentru ca, odata cu aceasta transformare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

