O fetiţă de 6 ani, somată să achite cheltuielile de spitalizare, în caz contrar suportă executarea Mirela S. a postat pe Facebook un apel prin care le cere iesenilor o solutie la problema cu care se confrunta. Femeia a precizat ca a primit acasa o somatie de plata de la CJAS Iasi, emisa pe numele fetitei sale, in varsta de 6 ani. Potrivit iesencei, fetita este somata de Casa de Asigurari de Sanatate sa achite suma de 35 de lei, drept cheltuieli de spitalizare pentru perioada 2014-2015, in care minora ar fi fost internata in spital, dupa o fractura de femur. In caz de neachitare a sumei respective in termen de 15 zile, micuta ar trebui sa suporte cheltuieli de judecata, precum si pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

