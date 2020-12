O fetiţă, care atîrna de balconul situat la etajul 12, salvată de pompieri O adevarata minune de Craciun. O fetita de opt ani, care atirna de balustrada unui balcon de la etajul 12 al unui bloc de locuit din Capitala, a fost salvata de pompieri. Incidentul a avut loc in jurul orei 15:00, pe strada Romana din sectorul Riscani. Angajatii IGSU au fost alertati de catre vecinii, care au observat fetita peste geam. Ajunsi la fata locului, pompierii au fost nevoiti sa deblo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

