O fetiță a fost victima unui accident produs pe pârtia de sănii de la Arieșeni Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Salvamont, pentru www.proalba.ro , accidentul s-a petrecut, sambata, pe o partie de sanii, aflata in apropierea celei de schi. Fetița și-a pierdut conștiența și a primit, imediat dupa incident, ingrijiri medicale din partea salvamontiștilor. Urmeaza sa se decida daca aceasta va fi transportata la spital, pentru ingrijiri medicale. Post-ul O fetița a fost victima unui accident produs pe partia de sanii de la Arieșeni apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

