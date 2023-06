O femeie si un catel salvati de pompieri de la mansarda unei locuinte in flacari la Navodari.

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solciitati sa intervina noaptea trecuta la un incendiu in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea in jurul orei 04:00, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constansa au fost solicitati sa intervina astazi pe strada Oborului din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit intr o cladire P 1 dezafectata situata pe strada Oborului. La fata locului intervin…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in Mamaia Sat.Potrivit ISU Dobrogea o casa a fost cuprinsa de flacari. Interventia are loc pe strada M9. La fata locului intervin 2 autospeciale de stingere…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost sesizati in aceasta dupa amiaza sa intervina in judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autocamion a fost cuprins de flacari pe DN22C intre localitatile Stefan cel Mare si Cernavoda.Din primele…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in localitatea Biruinta, judetul Constnata.Potrivit ISU Dobrogea o locuinbta a fost cupirnsa de flacari.Interventia a avut loc pe strada Unirii si a fost anuntata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, anexa unei locuinte in care se afla centrala termica a fost cuprinsa de flacari.La…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Almalau, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o locuinta de pe strada Amzei a fost cuprinsa de flacari. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului poentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in cursul noptii la fabrica de var CEMROM din localitatea Corbu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o persoana a ramas blocata sub un utilaj. ...