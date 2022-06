Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și o femeie, cautați cu barci și scafandri in raul Timiș. Un barbat și o femeie sunt cautați duminica dupa-amiaza de pompieri și scafandri in raul Timiș in apropierea localitații Coșteiu, județul Timiș.

- Un barbat de 39 de ani si o femeie de 34 de ani au murit inecati dupa ce au intrat in raul Timis sa se racoreasca. Dupa aproximativ doua ore de cautari, cei doi au fost gasiti inecati.

- Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu din județul Timiș, un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Mai multe echipaje din cadrul ISU Timiș efectueaza cautari pentru gasirea a doua persoane care ar fi intrat in apele raului Timiș și nu au mai ieșit la mal, in localitatea Coșteiu. Detașamentul de Pompieri Lugoj a dislocat la fața locului o autospeciala de descarcerare cu barca pneumatica…

- Un barbat de 39 de ani și o femeie de 34 de ani sunt cautați de pompieri și scafandri in raul Timiș, in apropierea localitații Coșteiu din județul Timiș. Cei doi au intrat in rau pentru a se racori și nu au mai ieșit pe mal, potrivit martorilor. La fața locului a fost adus și un elicopter SMURD.

- Doua persoane, care au intrat sa faca baie in raul Timiș, in apropierea localitații Coșteiu, sunt cautate de pompieri. Potrivit martorilor, primul care a intrat in apa a fost barbatul, urmat de femeie. Cand au vazut ca nu ies la suprafața, aceștia au sunat la 112.

- Un barbat și o femeie, cautați cu barci și scafandri in raul Timiș. Un barbat și o femeie sunt cautați duminica dupa-amiaza de pompieri și scafandri in raul Timiș in apropierea localitații Coșteiu, județul Timiș.

- Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu din județul Timiș, un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…