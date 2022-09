O femeie și-a montat deja bradul și luminițele de Crăciun: „Nu este nebunie” „Imaginați-va ca lumea ar fi plina de oameni fericiți de Craciun”, spune Pip Bensley. Ea face tot ce-i sta in putința pentru ca acest vis sa devina realitate, dand startul sarbatorilor cu cateva luni mai devreme. Mama a doi copii și-a instalat duminica, 28 august, bradul artificial de Craciun in casa ei din Southampton, noteaza Metro. Acum este complet impodobit cu globulețe și o stea in varf. Dar decorațiunile festive ale lui Pip merg dincolo de brad. Ea planuiește sa aiba luminițele aprinse toata ziua, in fiecare zi, pana in ziua cea mare: „La naiba cu facturile de electricitate.” „Nu este o… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

