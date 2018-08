Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din SUA, care a scos de la banca 75.000 de dolari, a fost atacata de hoți și a fost calcata cu mașina de aceștia, potrivit autoritaților din Texas, care au dat publicitații și un clip video surprins de camerele de supraveghere. Victima, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost atacata…

- Poliția din Adancata a fost sesizata in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2:25, cu privire la faptul ca pe un drum comunal din Zvoriștea arde un autoturism. Polițiștii deplasați la fata locului au identificat intr-un șanț de pe marginea Drumului Comunal 54 un autoturism in flacari, proprietarul…

- La locul incidentului a venit și jurnalistul Andrei Hurbea care, spune el, din senin, a fost agresat fizic de invidividul care i-a luat ulterior și telefonul. Jurnalistul ieșean spune totodata, ca din cauza bataii primite a fost nevoit sa-și petreaca toata noaptea la Unitatea de Primire Urgențe,…

- O femeie de 31 de ani a fost ranita dupa ce politistii din Arges au tras mai multe focuri de arma, in noaptea de marti spre miercuri, pentru oprirea autoturismului in care aceasta se afla ca pasager si care era condus de un sofer baut. In momentul in care au reusit imobilizarea soferului, politistii…

- O femeie de 31 de ani a fost ranita dupa ce politistii din Arges au tras mai multe focuri de arma, in noaptea de marti spre miercuri, pentru oprirea autoturismului in care aceasta se afla ca pasager si care era condus de un sofer baut. In momentul in care au reusit imobilizarea soferului, politistii…

- Un barbat a fost filmat in timp ce tara un caine legat de mașina pe care o conducea, pe un drum din localitatea Sancraieni, din județul Harghita. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare, iar polițiștii harghiteni l-au identificat pe șofer și au deschis dosar de cercetare penala. Imagini…

- Un barbat, de 39 de ani s-a ales cu o amenda usturatoare pentru ca nu mai știa ce a facut cu mașina proprie. Duminica, in jurul orei 7.00, barbatul a alertat Poliția cu privire la faptul ca, in noaptea de 02/03 iunie, persoane necunoscute i-au furat autoturismul parcat intr-un spațiu special amenajat,…