O femeie pe care vecinii nu au mai văzut-o de câteva zile a fost găsită decedată în propria locuință O femeie pe care vecinii nu au mai vazut-o de cateva zile a fost gasita, luni, decedata in propria locuinta. Politistii au stabilit ca decesul nu a survenit in conditii suspecte, conform news.ro. ”Am fost solicitati sa intervenim pentru deblocarea usii unei case pe strada 8 Martie din municipiul Targu-Jiu. Vecinii semnalau faptul ca proprietara nu raspunde si nu a mai fost vazuta de cateva zile”, a transmis, luni, ISU Gorj. Sursa citata a precizat ca la fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu care a intervenit pentru de deblocare usii imobilului. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

