Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi au negat acuzațiile, mama copilului spunand ca nu era acasa cand s-a petrecut tragedia.„L-a omorat cat eram la cumparaturi“, a afirmat femeia. Avocatul acesteia l-a indemnat de concubin sa spuna adevarul.Barbatul s-a aparat susținand ca nu poate sa recunoasca un lucru care nu s-a intamplat.…

- Virusul Covid-19 face ravagii peste tot in lume și i-a prin surprindere pe toata lume. Romania se afla in aceste momente intr-o situația dramatica, asta dupa ce paturile la ATI sunt din ce in ce mai puține, iar numarul cazurilor crește alarmant de la o zi la alta. In urma cu cateva ore, o gravida in…

- Premiera la Galați! O femeie insarcinata a fost transportata de urgența la spital, insa nu cu ambulanța, așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, ci cu mașina de Poliție. Totul s-a intamplat ieri, in toiul nopții, in condițiile in care soțul ei a sunat disperat la un taxi, insa nu a gasit niciunul disponibil.…

- O tanara de 20 de ani, insarcinata, a decedat dupa infectarea cu COVID: Ce s-a intamplat cu bebelușul O tanara de 20 de ani, insarcinata, a decedat dupa infectarea cu COVID: Ce s-a intamplat cu bebelușul O tanara de 20 de ani din Nasaud, care era insarcinata, a decedat dupa ce s-a infectat cu Sars-Cov-2.…

- Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani.Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru a salva copilul. Soțul femeii a postat un mesaj cutremurator. ”In aceasta zi, draga mea soție, Dumnezeu a ales sa mi te ia de langa mine ceea ce nu…

- Shanice Young a fost gasita inconstienta cand poliția a ajuns la fața locului.Victima, de doar 31 de ani, fusese impușcata in cap, potrivit autoritaților. A fost transportata de urgența la un spital din New York, dar medicii i-au declarat decesul. Din primele informații, femeia a fost impușcata in timp…

- Militanții talibani din capitala regiunii Ghor au injunghiat mortal o polițista afgana. Femeia era insarcinata in opt luni și lucra la inchisoarea locala, a informat BBC.Crima, confirmata de familia victimei, a avut loc sambata, 4 septembrie.

- O fetița de numai de 9 luni evacuata din Kabul a murit in timp ce se afla bordul unui avion militar C-17, alaturi de tatal ei, in drum spre Philadelphia, SUA. relateaza postul CBS, preluat de HotNews. Din Afganistan, bebelușul și parintele lui au ajuns la baza americana Ramstein, Germania, apoi și-au…