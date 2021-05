O femeie i-a dat foc soțului, după un scandal monstru Un tanar de 35 de ani, din Radenii Noi, județul Botoșani, a ajuns la Urgente in stare grava, dupa ce sotia i-a dat foc. Totul s-a intamplat miercuri dupa-amiaza in gospodaria celor doi, intre care a izbucnit o cearta, iar femeia si-a stropit sotul cu benzina, pentru a-l speria, amenintand ca ii da foc daca se mai apropia de ea. Potrivit IPJ Botoșani, femeia de 36 de ani ar fi avut un conflict spontan cu sotul sau, iar in acest context l-a stropit cu benzina si apoi i-a dat foc: „In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca la data de 26 mai, in jurul orei 16,00, victima, un barbat de 35 de ani,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

