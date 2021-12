Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Danemarca a fost inculpata de poliția locala intr-un caz de spalare de bani care implica peste 30 de miliarde de coroane daneze (4,55 miliarde de dolari) care au fost trecut prin sucursala estoniana a Danske Bank, a anunțat miercuri procurorul general danez, conform Reuters. Femeia,…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut in ultima luna actiuni in valoare de aproape 12 miliarde de dolari, dupa ce i-a intrebat pe utilizatorii de Twitter daca ar trebui sa isi diminueze cu 10% participatia la constructorul american de automobile electrice, transmite Reuters, informeaza…

- Planul uriaș de investiții al administrației Biden a intrat in vigoare. Documentul prevede alocarea a 1.200 de miliarde de dolari pentru infrastructura, scrie Reuters. "America va avansa din nou. Prea...

- Gigantul Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a semnat un acord de parteneriat de 6,2 miliarde de dolari cu Borealis AG, transmit Reuters si site-ul zawya.com. In urma acordului va fi construita a patra facilitate Borouge la complexul de fabricare de poliolefine (polimeri sintetici - n.…

- Compania susține ca va livra anul acesta 2,3 miliarde de doze de vaccin contra noului coronavirus, din cele aproximativ 3 miliarde pe care le va produce in 2021, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro . Ajutat de campania de vaccinare fara precedent demarata la nivel global impotriva pandemiei de…

- Facebook a inregistrat un profit de 9,19 miliarde de dolari, in primele trei trimestre, depașind toate estimarile analiștilor de pe Wall Street. Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei…

- Ministrul iranian de externe a declarat sambata ca oficiali americani au incercat sa discute despre reluarea negocierilor nucleare luna trecuta, dar Hossein Amirabdollahian a insistat ca Washingtonul sa deblocheze mai intai zece miliarde de dolari din fondurile inghetate ale Teheranului in semn de…

- Noile cercetari ale Fondului Monetar International estimeaza ca subventiile pentru combustibilii fosili pe plan global se ridica la aproximativ 6.000 de miliarde de dolari, sau aproximativ 70% din "subincarcarea" pentru costurile de mediu asociate cu combustibilii, a declarat vineri directorul general…