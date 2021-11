O femeie din SUA a câștigat la loterie pentru a treia oară în ultimii 3 ani O femeie din statul american Maryland sarbatorește dupa ce a caștigat la loterie pentru a treia oara in aproximativ trei ani, relateaza CNN . Femeia in varsta de 61 de ani din Comitatul Montgomery a cumparat recent doua bilete de razuit ce costa 5 dolari de la un magazin din orașelul Bethesda. Primul bilet nu a fost norocos dar al doilea i-a adus marele premiu de 50.000 de dolari. Mai mult, acesta a fost al treilea premiu de 50.000 de dolari pe care femeia l-a caștigat cu un bilet cumparat de la magazinul respectiv, potrivit oficialilor loteriei din Maryland. Ea a caștigat primul premiu in august… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

