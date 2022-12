O femeie din Alba a spart geamul secției de poliție cu pietre, după o ceartă cu iubitul său. Ea a fost reținută O femeie de 37 de ani, din Alba Iulia este cercetata sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere, dupa ce a spart geamul secției de poliție din localitate, scrie ziarul local Alba24. A recurs la acest gest dupa ce s-a certat cu iubitul sau, iar acesta a sunat la 112.Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Berghin din județul Alba. Din primele date, dupa o cearta cu iubitul sau ar fi ieșit din locuința și ar fi escaladat gardul Postului de Poliție, care este situat vis-a-vis de casa barbatului, iar din curtea postului de poliție ar fi aruncat cu pietre spre locuința concubinului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

