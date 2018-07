O femeie declarată MOARTĂ de către autorităţile medicale a "înviat" în morga spitalului Femeia a fost dusa la morga din Carletonville, din provincia Gauteng, dupa ce a fost declarata moarta de paramedici, la locul unui accident. Aceștia susțin ca femeia „nu prezenta semne vitale” și de aceea au declarat-o moarta.



Insa cand un angajat de la morga a verificat „cadavrul” care fusese deja pus intr-un frigider, a descoperit cu stupoare ca femeia avea puls și respira. Femeia se afla acum la terapie intensiva, in spital.



Poliția a deschis o ancheta in acest caz bizar și incearca sa afle cum a fost posibil ca femeia, al carei nume nu a fost facut public, sa fie declarata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

