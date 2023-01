O femeie de 67 de ani, pusă la pământ de câini: a ajuns la spital cu mușcături și fractură de coloană vertebrală O femeie de 67 de ani din localitatea Manzatesti, comuna Ungheni, judetul Iasi, a fost atacata de doi caini de talie mare in dimineata zilei de joi, 12 ianuarie. Aceasta a iesit sa duca gunoiul menajer in fata proprietatii, in zi de colectare, moment in care a fost atacata de doi caini maidanezi de talie mare, conform relatarilor facute politistilor. Animalele au trantit-o la pamant, muscand-o de mana dreapta, si nu este clar motivul pentru care s-au retras, daca femeia a fost sau nu ajutata de altcineva. Locul din sat in care aceasta locuieste este mai retras, la circa 200 de metri terminandu-se… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

