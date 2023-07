O femeie de 30 de ani, arestată preventiv după ce a lovit-o pe mama concubinului O femeie de 30 de ani, din județul Iași, a fost arestata preventiv, dupa ce a lovit-o pe mama concubinului. Impotriva ei fusese emis un ordin de protectie. Femeia de 30 de ani, pe fondul consumului de alcool, s-a deplasat la domiciliul mamei concubinului sau, din comuna Vladeni. Acolo, ea a provocat scandal si a lovit-o pe mama concubinului cu pumnii in zona fetei. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca la data de 10 februarie 2023, Judecatoria Iasi a emis un ordin de protectie fata de agresoare. S-a dispus evacuarea din locuinta victimei si obligatia de a pastra o distanta minima fata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 30 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce, pe fondul consumului de alcool, a lovit-o pe mama iubitului sau, deși impotriva ei fusese emis in februarie un ordin de protectie. „In seara zilei de 4 iulie 2023, poliția a fost sezizata despre faptul ca o […] Articolul…

- O femeie de 30 de ani din judetul Iasi a fost arestata preventiv, dupa ce a lovit-o cu pumnii pe mama concubinului sau, desi impotriva ei fusese emis un ordin de protectie care prevedea sa pastreze o distanta minima fata de victima.Politia Iasi a anuntat duminica faptul ca o femeie a fost arestata…

- Tanar din Alba Iulia, cu dosar penal dupa ce și-a amenințat mama cu moartea. Polițiștii au emis ordin de protecție Un tanar din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu, dupa ce și-ar fi amenințat mama. Incidentul a fost semnalat la locuința femeii, din municipiu. Potrivit…

- O femeie a fost arestata preventiv, dupa ce, in urma unui scandal cu soacra sa, a imbrancit-o pe femeie. Aceasta a cazut, s-a lovit la cap si a murit, informeaza marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres. „Din cercetarile efectuate de politistii din…

- La data de 24 aprilie 2023, Poliția Orașului Baia de Arieș a fost sesizata de o femeie de 37 de ani, din localitatea Lupșa, cu privire la faptul ca este agresata de concubinul ei. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, in timp ce se aflau…

- La data de 21 aprilie 2023, Secția 9 Poliție Rurala Campeni a fost sesizata de catre o femeie de 40 de ani, din localitatea Arieșeni, cu privire la faptul ca a fost amenințata de soț. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și al unor discuții…

- Barbat REȚINUT la Aiud. A fost prins in flagrant, cand incerca sa revina in locuința partenerei. Avea ordin de protecție Un barbat a fost reținut la Aiud, in urma unui scandal in familie, pentru ca a incalcat un ordin de protecție, in aceeași zi in care acesta a fost emis. In același timp, este cercetat…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați de o femeie, in varsta de 40 de ani, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata fizic de concubin. Din verificarile efectuate a reieșit faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., femeia ar fi fost agresata fizic, iar, la data de 10 aprilie…