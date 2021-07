Stiri pe aceeasi tema

- Un fost cultivator de trestie de zahar din Puerto Rico a fost confirmat drept cel mai in varsta barbat din lume de Guinness World Records, la doar cateva saptamani de aniversarea a 113 ani, relateaza CNN.

- Cove, simpaticul prezentator de la Vorbește lumea, a decis sa iși faca apariția in emisiunea moderata de Catalin Maruța pentru a le face fanilor o surpriza imensa. Cum foarte mulți telespectatori il apreciaza, acesta a decis sa ii dezvaluie colegului sau un secret despre viața sa personala. Cove și-a…

- Mulți sunt cei care spun ca gustul roșiilor de pe piața nu mai este deloc același ca pe vremuri. Abia acum s-a aflat care este adevaratul motiv. Cum au ajuns roșiile din Romania sa fie otravite, de fapt Lucian Mandruța a realizat cateva interviuri cu agricultori, in care a vorbit despre prețul legumelor,…

- Razi de te prapadești cu Dani Oțil și Razvan Simion. Iubitul Dalianei Raducan l-a dat de gol, din nou, pe prietenul sau de o viața, in dulcele sau stil caracteristic. I-a divulgat secretul bine ascuns de cand era la liceu. Telespectatorii s-au amuzat copios pe tema aceasta. Razvan Simion l-a facut de…

- Sezonul cu numarul 10 al emisiunii Next Star va debuta maine, de la ora 20:00, la Antena 1, iar din juriu fac parte Ștefan Banica Jr., Loredana Groza și Dorian Popa. Secretul emisiunii Next Star sezonul 10, divulgat de Ștefan Banica Jr Ștefan Banica Jr. și Loredana Groza au venit azi in platoul Observatorului…

- Cancelarul Angela Merkel este, prin orice masura, cea mai puternica femeie lider din lume de astazi. Probabil cea mai puternica lidera de orice gen. Cum se face ca o femeie a reușit sa caștige aceasta poziție și sa o dețina timp de 13 ani ? Ca oricare dintre noi și ea are povestea ei umana. […] The…

- Un alt divorț zguduie showbiz-ul romanesc! Celebrul manelist Liviu Guța a anunțat ca divorțeaza de Roxana, cea de-a doua soție, dupa un an și trei luni de mariaj. In timp ce el susține ca femeia avea un limbaj agresiv și ca nu ii permitea sa iși vada copiii din prima casatorie, Roxana a menționat, pentru…

- Celebra actrița din China, la virsta de 52 de ani, arata nu mai mult de 25 de ani și are o piele impecabila de porțelan. Timp de mulți ani ea a pastrat in secret modul in care reușește sa nu imbatrineasca și abia acum Gong Li a divulgat acest secret. Gong Li a impartașit rețete pentru pastrarea tinereții…