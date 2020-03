O femeie care s-a aruncat în Bega, salvată de un trecător O femeie s-a aruncat astazi in raul Bega, de pe podul din zona fostei Fabrici de Țigarete Timișoara. Gestul a fost vazut de un trecator, care a intrat in apa pentru a o salva. Barbatul a reușit sa o scoata la mal și i-a acordat primul ajutor pana la sosirea unui echipaj SMURD, alertat prin […] Articolul O femeie care s-a aruncat in Bega, salvata de un trecator a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

