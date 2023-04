Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita, joi seara, in municipiul Constanta, dupa ce ar fi fost lovita cu un cutit in zona capului de catre concubinul ei. Victima a fost transportata la spital, iar politistii fac cercetari in acest caz.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, joi seara, ca politisti…

- O femeie a fost la un pas de tragedie, dupa ce doi caini de lupta au atacat-o pe digul de la Lacul Morii.Cei doi caini din rasa Cane Corso, femela și mascul, au scapat din curtea proprietarului și hoinareau liberi pe campul de la Lacul Morii. Femeia se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii,…

- Cantareața Delia, o impatimita a sportului in general și a alergatului in aer liber, s-a aratat șocata de tragedia produsa in Capitala, in zona Lacul Morii. Delia spune ca nu poate accepta ideea ca o femeie a murit in timp ce alerga, in capitala unei țari. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ciprian Ciucu a postat un mesaj pe pagina de Facebook in care a dezvaluit ca o cunoștea pe victima, aceasta fiind foarte implicata in proiectele desfașurate in zona. „Noi am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala! Nu fuge nimeni de raspundere! Eu nu fug de raspundere, niciodata nu voi…

- La 24 de ore de cand o femeie a murit sfașiata de caini langa Lacul Morii din Capitala, inca se cauta vinovații. Instituțiile care ar fi putut și ar fi trebuit sa evite o astfel de tragedie iși paseaza reciproc vina. Primarul sectorului 6 spune ca vina este a Autoritații pentru Protecția Animalelor…