Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, joi, in județul Suceava, dupa ce un copac a cazut peste mașina in mers in care se afla impreuna cu soțul și copiii, scrie digi24 . Incidentul s-a petrecut pe DN 17, la kilometrul 153+650. Femeia avea 43 de ani și era din București. In autoturism se mai aflau soțul și cei doi copii…

- Numarul celor care au murit in urma incendiului de la Institutul Matei Bals din capitala a ajuns la noua, dupa decesul unei femei in varsta de 70 de ani, bolnava de COVID si cu alte afectiuni grave. Cauza decesului va fi stabilita dupa autopsie.

- Aproape 500.000 de elevi din Romania urmaresc un cont de TikTok in care profesorii sunt blamati, aratati cu degetul si pozitionati ca si cum ar fi adversari ai elevilor. Se intampla pe contul „proful online”, administrat de Alexandru Cumpanasu, fost candidat independent la alegerile prezidentiale. In…

- Incident grav aseara intr-un apartament din Sighetu Marmației. O femeie a fost injunghiata cu un cuțit de bucatarie de soțul acesteia. Totul sub privirile unor amici de pahar ai barbatului, dar și sub privirile a doi copilași: o fetița de 10 ani și un baiețel de 12 ani. Conform aparținatorilor femeia…

- O femeie a murit la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați, la o zi dupa ce a nascut. Femeia ajunsese la spital in stare grava, din cauza infecției cu Covid-19, anunța digi24 . Femeia din Adjud a murit duminica, la o zi dupa naștere. Ea a fost dusa la spitalul din Galați pe 11 decembrie, in stare grava,…