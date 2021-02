Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul SMURD, format din plutonier major Macovei Florin, comandant de echipaj, sergenții majori Krajcsik Kristian Ivan și Paulik Alin, de la ISU Arad, a avut, ieri, parte de o misiune cu totul speciala. Din Nadlac au luat o femeie gravida pe care trebuiau sa o transporte la maternitate. Pe drumul…

- Alexandra Mirela, fetița care s-a nascut, sambata, pe DN 7, in autospeciala SMURD a Punctului de lucru Nadlac, are 3.200 de grame și a venit pe lume ajutata de trei paramedici: Florin „Maco” Macovei, comandant de echipaj, Kristian Ivan Krajcsik și Alin Paulik, a informa ISU Arad, intr-o postare pe pagina…

- Un bebelus de 3,2 kilograme s-a nascut in autospeciala SMURD care o transporta pe mama spre maternitate. Femeia a fost ajutata sa aduca pe lume o fetita chiar de catre paramedici. Copilul avea cordonul ombilical infasurat in jurul gatului, insa comandantul echipajului a reusit sa ii acorde primul ajutor.

- O femeie și-a pierdut viața in urma cu puțin timp dupa ce a fost lovita din plin, chiar pe trotuar, de un șofer vitezoman. Accidentul s-a petrecut in Campulung, chiar in centru iar din pacate, echipajele de ambulanța ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața femeii, constatand…

- Sosesc noi informații de la accidentul care a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18.00, la Adjud. Conform reprezentanților ISU Vrancea, sunt 5 autovehicule implicate, iar o persoana incarcerata „prezinta leziuni incompatibile cu viața”. Pompierii intervin cu 3 echipaje, cu 1 autospeciala de descarcerare,…

- Sosesc noi informații de la accidentul care a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18.00, la Adjud. Conform reprezentanților ISU Vrancea, sunt 5 autovehicule implicate, iar o persoana incarcerata „prezinta leziuni incompatibile cu viața”. Pompierii intervin cu 3 echipaje, cu 1 autospeciala de descarcerare,…

- Intervenția prompta a pompierilor la incendiul produs la magazinul Flana Market din cartierul Gai a impiedicat focul sa se extinda la casele din jur. Pentru ca nu existau hidranți in zona, au fost solicitate in sprijin și forțe de intervenție de la Chișineu Criș, Ineu și Pecica. „Incendiul este localizat.…