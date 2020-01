Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 60 de ani a decedat in Australia dupa ce a luat parte la un concurs de mancat prajituri organizat cu ocazia Zilei Nationale, relateaza luni presa locala, potrivit AFP. Postul public de televiziune ABC a relatat ca femeii de 60 de ani i s-a facut rau duminica dupa-amiaza intr-un local din…

- O femeie din Australia a murit la un concurs de mancat prajituri.Concurenta in varsta de 60 de ani a suferit o criza in timp ceincerca sa inghita cat mai repede dulciurile, și a decedat inscurt timp, la spital. Concursurile de mancat prajituri sunt foartepopulare in Australia, un obicei de pe vremea…

- Sebastian Ferrat, un actor mexican care s-a remarcat prin rolurile interpretate in mai multe telenovele, a murit ieri, la doar 41 de ani.Sebastian Ferrat a murit dupa complicații rezultate dupa ce a mancat carne de porc infestata, a anunțat mundodeportivo.Sebastian Ferrat a fost diagnosticat in luna…

- Ziua Nationala a Romaniei a fost sarbatorita, duminica, in orasele tarii printr-o suita de manifestari care au inclus ceremoniale religioase si militare, evenimente care transpun in prezent momentele din urma – 101 de la Alba Iulia. Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, traditia s-a pastrat si la…

- Fostul premier Adrian Nastase a fost o prezența surpriza, la Cotroceni, cu ocazia recepției de Ziua Naționala. Adrian Nastase explica faptul ca a fost invitat și s-a dus pentru a vedea care sunt direcțiile lui Klaus Iohannis in noul mandat și remarca faptul ca președintele a avut un discurs ”normal”.Citește…

- Liviu Dragnea susține, printr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook, cu ocazia Zilei Naționale, ca de dragul Romaniei și-a asumat ”in cele din urma chiar și renunțarea la libertate”. ”De dragul tau am sacrificat tot”, spune Dragnea, care ispașește o pedeapsa de 3 ani și 6 luni de inchisoare.In postarea…

- "Ma bucur sa am aceasta ocazie sa va felicit pentru sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei. Decembrie este o perioada in care celebram si alte aniversari. A 30-a aniversare a libertatii romane care a fost castigata cu mult sange si cu multe eforturi in 1989. Pentru mine, decembrie in Romania este…

- Locuitorii din Sydney se vor confrunta cu cele mai dure restrictii la utilizarea apei din ultimul deceniu, in conditiile in care coasta de est a Australiei inregistreaza cea mai grava seceta din istorie, transmite DPA. Potrivit acestor restrictii, rezidentii din Sydney nu vor mai avea voie…