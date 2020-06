O femeie a murit, iar alte două – transportate la spital, în urma unui accident rutier petrecut între Ceraşu şi Drajna F.T. Ieri dimineata, pe DJ 230, km 6 + 900, la limita dintre comunele Cerasu si Drajna a avut loc un accident rutier in urma caruia au rezultat trei victime: o femeie in varsta de 40 de ani, pieton, precum si alte doua, dintr-un autoturism, cu varstele de 14 si, respectiv, 41 de ani ! Potrivit unui comunicat al politiei prahovene, „din primele cercetari efectuate a reiesit ca un conducator auto in varsta de 19 ani, care se deplasa la volanul unui autoturism, din directia Cerasu catre Drajna, posibil pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra directiei de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

