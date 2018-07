Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au actionat luni pentru a gasi o femeie, in varsta de 36 de ani, insarcinata in 9 luni, dupa ce aceasta a apelat numarul de urgenta 112 si a sesizat faptul ca se afla in zona padurii Baneasa, moment in care acumulatorul telefonului sau s-a descarcat inainte de a putea preciza cu…

- Femeia a fost gasita aproape in stare de inconstienta si dupa ce a fost dusa la spital a nascut o fetita perfect sanatoasa. Politistii Sectiei 2 au fost sesizati, luni, de catre o femeie, prin intermediul 112, cu privire la faptul ca urmeaza sa dea nastere unui copil si se afla in zona padurii Baneasa,…

- Femeie insarcinata, gasita de polițiști in padurea Baneasa. Gravida, in varsta de 36 de ani, a sunat la 112 și a spus ca urmeaza sa nasca și se afla in zona padurii Baneasa, insa bateria telefonului s-a descarcat inainte de a preciza locul in care se afla. Polițiștii au gasit-o cu puțin timp inainte…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare joi dimineata opt mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Brasov si Giurgiu, intr-un dosar privind…

- Potrivit antena3.ro, copilul de 9 ani si-ar fi injughiat bunica, in Bucuresti. Copilul a sunat la 112 si a anuntat ca bunica sa sangereaza tare. Din pacate, femeia a murit. Politia Capitalei a anuntat, marti, ca prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza Sectiei 4 Politie o femeie prezinta o plaga…

- Politia Rutiera a deplasat in zona un echipaj pentru a dirija traficul. "Nu sunt blocaje in trafic. Exista un echipaj al Politiei Rutiere care dirijeaza traficul. Protestul nu afecteaza circulatia rutiera", a declarat Ovidiu Munteanu, purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Capitalei.…

- POLITIA CAPITALEI SOLICITA‚ SPRIJIN PENTRU IDENTIFICAREA UNEI VICTIME In data de 13 aprilie 2018, in jurul orei 08.00, politisti din cadrul Brigazii de Politie pentru Transport Public s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe peronul unei statii de metrou un barbat ar fi sustras telefonul unei…

- Un barbat suspectat de furt este cautat de Politia Capitalei. Hotul, in timp ce se deplasa cu microbuzul de pe ruta 134, a furat din geanta unei femei de 60 de ani portmoneul in care se afla o verigheta din aur, bani si carduri bancare de pe care au fost sustrași bani.