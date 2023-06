Stiri pe aceeasi tema

- O intervenție chirurgicala in premiera, in specialitatea obstetrica – ginecologie, a fost realizata recent la Spitalul Județean de Urgențe „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Este vorba despre o pacienta in varsta de 54 ani, cu obezitate morbida, cu o greutate de 125 kg, cu multiple comorbiditați, diagnosticata…

- O femeie in varsta de 59 de ani din Dorohoi, care sufera de obezitate morbida, avand o greutate de aproximativ 240 de kilograme, a asteptat mai bine 12 ore sa fie internata la Spitalul Municipal Dorohoi, dupa ce a cazut si s-a lovit la genunchi. Managerul spitalului a anuntat ca a fost demarata o ancheta…

- O femeie a incercat sa se sinucida ieri seara in București, inecandu-se in Lacul Morții din cartierul Crangași. Apelul de urgența a fost dat in jurul orei 18.00. La sosirea polițiștilor, femeia intrase in lac și era in apa pana la mijloc. Aceștia un incercat sa o convinga sa iasa din apa, dar in momentul…

- Continue reading Condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a incercat sa jefuiasca o femeie de 72 de ani in propria casa, amenințand-o cu cuțitul ca sa-i dea bani și țigari at Info real.

- O femeie nu mai dadea de urma pisicii sale și, disperata, i-a facut acesteia cont de Tinder, acolo unde a incercat sa de-a de urma felinei. Ea a incercat sa iși caute pisica disparuta de acasa pe toate rețelele sociale. Reacțile celorlalți utilizatori nu au intarziat sa apara.

- Andra Gogan se bucura de titlul de cea mai urmarita femeie din Romania. Celebra vloggerița are 10,6 milioane de fani pe TikTok și 1,76 de abonați pe YouTube. Artista a facut declarații emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.