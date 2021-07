Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita dupa ce a fost lovita de sticle si lazi cu bere cazute dintr-un autotren a carui incarcatura s-a balansat si s-a rasturnat pe asfalt, pe DN 64, in municipiul Dragasani, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, arata Agerpres. Accidentul…

- La fata locului au ajuns mai multe echipaje SMURD. In urma impactului cu terasa de la etajul unu, femeia are hemoragie masiva.Pompierii au executat manevre de resuscitare, insa fara succes.„Femeie, 70 de ani, gasita in stop cardio-respirator, au fost executate manevre de resuscitare, fara rezultat favorabil”,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiul Tarnaveni au intervenit vineri seara la un accident rutier, petrecut in municipiul Tarnaveni. Doua persoane au fost ranite, una fiind transportata la spital.Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca s-a produs o coliziune intre doua autoturisme,…

- Un copil de 4 ani din Pitești a cazut de la etajul 1 al unui imobil in aceasta dimineața. Baiețelul este conștient, dar are multiple traumatisme in urma incidentului. Un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Argeș a fost solicitat sa intervina pe Strada Constantin Dobrogeanu Gherea…