- In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza 13 percheziții in județele Alba și Sibiu.Astazi, 21 ianuarie 2020, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Ieri, 6 ianuarie 2020, in jurul orei 21,50, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o tanara de 25 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa impreuna cu soțul sau, cu un autoturism, pe strada Miron Costin din Alba Iulia, a observat un grup de…

- Polițiștii din Alba Iulia au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice dupa ce, seara trecuta, mai mulți minori ar fi aruncat cu oua asupra unui autoturism care trecea, intamplator, pe o strada din Alba Iulia. Intre șofer și doi dintre minorii ar fi…

- Un barbat de 45 de ani, din localitatea Movileni, si-a calcat tatal cu masina dupa ce s-a urcat la volat beat si fara sa detina permis de conducere. ”La data de 27 decembrie a.c., ora 18.10, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident…

- Un barbat a fost impuscat, luni, in picior de un politist, care a intervenit dupa ce acesta a atacat si injunghiat o femeie in Tecuci, judetul Galati. Politistii din Tecuci au fost sesizati luni despre faptul ca o femeie a fost atacata si injunghiata de un barbat pe o strada din oras, a informat mediafax.Un…

- In aceasta seara, mai multe echipaje de prim-ajutor au intervenit pentru salvarea mai multor persoane, care au fost implicate intr-un accident rutier dupa ce masinile in care se aflau s-au tamponat. Conform informatiilor furnizate de Serviciul Judetean de Ambulanta Maramures, medicii au gasit la fata…

- Un grav accident s-a petrecut, in urma cu putin timp, pe DN 56 A, in localitatea mehedinteana Punghina, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doua echipaje de pompieri din cadrul Statiei Vanju Mare intervin la fata locului pentru descarcerarea victimei decedate. Este vorba despre o o femeie,…

- Un corporatist de la Nokia s-a aruncat in gol in aceasta seara de la etajul 5 al cladirii de pe Splaiul Nicolae Titulescu din Timisoara. A plonjat in gol dupa ce s-a negociat cu el o posibila renunțare, mai mult de un sfert de ora. Barbatul a deschis fereastra biroului in care se afla, s-a urcat pe…