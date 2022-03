Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala amanunte șocante legate de uciderea actriței Gabriela Dorgai, omorata cu sange rece in anul 2014. Un nou suspect pe lista polițiștilor, dupa ce aceștia și-au dat seama ca barbatul seamana foarte mult cu portretul robot realizat de ei in urma cu 8 ani.

- Potrivit relatarilor martorilor, femeia in varsta de 32 de ani ar fi fost lovita cu un cuțit de mai multe ori in zona inimii si a feței chiar de fostul iubit, care ar fi pandit momentul ca ceilalți trei copii sa plece de acasa.Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, decat sa constate…

- Un roman de 40 de ani, care a fost retinut la cateva ore dupa ce a avut loc crima, a povestit presei britanice cosmarul prin care a trecut timp de doua zile cat a durat ancheta. El a fost acuzat pe nedrept de uciderea tinerei de 23 de ani, omorata pe cand facea jogging.

- Ancheta a polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii fac cercetari dupa ce un barbat de 65 de ani și-a injunghiat mortal soția, apoi a anunțat crima la 112.

- Noi detalii șocante din ancheta desfașurata in cazul dublei crime de la Iași ies la iveala. Dupa ce au audiat prietenii victimelor, anchetatorii au aflat ca tanarul marocan ucis alaturi de iubita lui ar fi fost violent cu aceasta. Potrivit marturiilor apropiaților, Youssef a batut-o și a umilit-o pe…

- Liliana, o tanara de 26 de ani din Dambovița, a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Femeia era mama a doi copilași, iar crizele de gelozie ale soțului ei erau la oridinea zilei. Barbatul a recunoscut crima, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier.

- Anchetatorii iau in calcul ca ar putea fi vorba de o crima, mai ales ca batrana era plina de vanatai pe corp. De altfel, principalul suspect a recunoscut fapta. Invatatoarea pensionara avea in ultimii ani mari probleme cu alcoolul. Probabil, acesta a fost si lucrul in comun pe care il avea cu concubinul…

- O invatatoare pensionara din Dambovita, in varsta de 63 de ani, a fost gasita moarta in casa, joi, de catre o vecina. Femeia locuia cu un barbat, amandoi avand probleme mari cu alcoolul.