- Postul de Poliție Bod din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara a fost sesizat de catre mama unei tinere, in varsta de 16 ani, cu privire la faptul ca la data de 09 august 2021, in jurul orei 14.30, fiica sa a plecat de la domiciliul bunicii sale din comuna Bod, județul Brașov și nu a revenit pana…

- AȚI VAZUT-O? In cursul nopții de 6 spre 7 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au fost sesizați cu privire la faptul ca BANU MARIA ADELA, de 16 ani, a plecat de la domiciliul sau din localitatea Mihaești, intr-o direcție necunoscuta și nu a mai revenit. Tatal, cu care locuiește,…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 23 iunie 2021, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost […]…

- *L-AȚI VAZUT?* La data de 14 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați, au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca fiul sau, MIHAI MARIAN, in varsta de 45 de ani, domiciliat in orașul Urlați, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in data de 12 iunie fara a se mai intoarce.Semnalmente:…

- Gorj: Doua minore au disparut de acasa. Politiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizati cu privire la faptul ca minorele Cercel Luisa Mari, de 17 ani și Țuca Denisa Cosmina, de 14 ani, din municipiul Motru, ar fi plecat impreuna de la locuințe in cursul nopții de 31.05.2021/01.06.2021…

- Un bistrițean care a disparut sambata dimineața de la domiciliu, este cautat de familie și polițiști. Barbatul a fost dat in cautare naționala. Un barbat in varsta de 64 de ani este cautat de polițiști, fiind disparut din data de 22 mai, de la domiciliul din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasaud.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 46 de ani, disparuta din Timișoara. Luni, in jurul orei 13:00, Florina Ghib a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.50 m, 60-70…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 46 de ani, disparuta din Timișoara. „Azi, 18 mai a.c., polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei de 46 de ani. In data de 17 mai a.c., in jurul orei 13:00,…