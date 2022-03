Stiri pe aceeasi tema

- O familie de ucraineni a vrut sa intre in Romania, prin vama Albița, cu 1,6 milioane de dolari și peste 50.000 de euro in bagaje. Incidentul a avut loc sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat doi cetațeni ucraineni, soț și soție, cu un autoturism inmatriculat in…

- Conflictul din Ucraina se amplifica pe zi ce trece, iar oamenii nevinovați sunt cei care sufera cel mai mult! La Punctul de Trecere a Frontierei cu bacul de la Isaccea mulți refugiați- mame cu copii mici – din zona Ismail/Odessa stau in vant și ger cateva ore pentru a intra in Romania, unde sunt preluați…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea, județul Tulcea, au depistat sambata patru cetațeni ucrainieni care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru detecția infectiei cu virusul SARS-COV-2, ce s-au dovedit a fi false, informeaza Poliția de Frontiera…