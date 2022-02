O familie de români a fost rănită într-un accident, în Austria O familie de romani a fost implicata intr-un accident grav in Austria. Un barbat, in varsta de 43 de ani, a ajuns cu mașina in șanț, incercand sa evite un alt autovehicul, care se angajase intr-o depașire periculoasa, informeaza Observatornews . Un șofer roman s-a rasturnat cu mașina pe un camp, incercand sa evite un alt autovehicul care s-a angajat intr-o depașire. In mașina se mai afla o femeie, de 35 de ani, tot de origine romana, și un copil de șase ani. Din fericire, toate cele trei persoane au scapat cu viața. Incidentul s-a petrecut luni, in jurul orei 11.30, in direcția Burgkirchen. Romanul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

