Stiri pe aceeasi tema

- Romania, dar si Europa, au pierdut batalia cu China pe anumite segmente, cum ar fi productia de baterii, insa incercam sa recuperam acest decalaj, a afirmat, joi, ministrul Economiei, Florin Spataru, informeaza Agerpres.

- Armamentul romanesc trimis Ucrainei ar include lansatoare de rachete APR-40 de 122mm, de fabricație romaneasca. Romarm, compania producatoare de armament deținuta de stat, și-a dublat cifra de afaceri in 2022, fața de 2021, dupa ce fabricile romanești din industria de profil au primit comenzi sporite…

- Primaria Daia Romana a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru atribuirea lucrarilor de modernizare a infrastructurii rutiere in comuna amintita. Valoarea contractului propus este de aproximativ 6,5 milioane de lei. Sunt vizate Drumul Comunal 6 și strada Labului. Lucrarile…

- Senatorul Diana Iovanovici-Sosoaca, presedintele partidului S.O.S. Romania, atrage atentia, intr-o interpelare adresata mai multor ministri din Guvernul Romaniei, cu privire la armamentul romanesc trimis Ucrainei. Interpelarea vine dupa ce, in presa, a aparut informatia ca lansatoare de rachete APR-40…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba (IPJ Alba) a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru elaborarea proiectului tehnic și execuție de lucari, necesare realizarii obiectivului de investitii „reabilitarea și modernizarea sediului Poliției orașului Cugir”. Valoarea…

- Ludovic Orban a fost audiat, miercuri, la DNA in legatura cu achizitiile facute de Romarm in pandemie, in perioada in care el era premier, iar statul a dat aproape doua milioane de dolari pentru echipamente de producere a mastilor, care s-au stricat dupa punerea in functiune. Fostul premier Ludovic…

- ”Pentru Romania, productia de baterii este un imperativ strategic pentru tranzitia catre o energie curata, pentru modernizarea si cresterea competitivitatii industriei. Am aprobat, astazi, in sedinta de guvern, memorandmul cu tema ”Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publica nationala cu atributii…

- Primaria Tulcea a lansat, luni, o licitație publica pentru consolidarea și modernizarea sediului instituției din Piața Civica, conform portalului național de achiziții publice. Valoarea contractului se ridica la peste 2,8 milioane lei fara TVA, iar lucrarile vor avea ca scop, in prima etapa, consolidarea…